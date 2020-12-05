Были выявлены нарушения в виде отсутствия входного контроля и измерения температуры посетителям, а также связанные со временем работы заведения и с наличием QR-кодов.

В ходе мониторинга на соответствие заведений общепита положениям Указа Губернатора области от 17 марта 2020 №38 «О введении режима повышенной готовности» выяснилось, что в 4 предприятиях не соблюдались отдельные положения указанного документа.В кофейне «Просто» на ул. Куйбышева, 62а, кафе «Дворик» на ул. Куйбышева, 66, буфете «24 Градуса» на ул. Мира, 72 и в баре «Рестобар Пятница» на ул. Б. Московская, 31 были выявлены нарушения в виде отсутствия входного контроля и измерения температуры посетителям, а также связанные со временем работы заведения и с наличием QR-кодов. К этим точкам общепита будут приняты меры, предусмотренные КоАП РФ.Нарушения были выявлены и в фудкорте ТЦ «Мегаторг». Там было зафиксировано превышение 30 процентного одновременного присутствия посетителей от максимально возможного. Кроме этого, при входе на фуд-корт посетителям не измеряли температуру бесконтактным способом. По факту нарушений оформляются материалы для привлечения компании к административной ответственности, предусматривающий штраф для юридических лиц в размере до 300 тысяч рублей.(Фото:Pixabay)