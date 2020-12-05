Трое предприимчивых граждан отправятся в колонию.

Во время бизнес-встречи, которая проходила в одном из владимирских кафе, компания мужчин повздорила. Двух участников «переговоров» избили и потребовали заплатить 600 000 рублей за, якобы, нарушение авторских прав. Предприниматели согласились. Во время передачи половины указанной суммы злоумышленников задержали.Октябрьский суд Владимира признал их виновными в вымогательстве. Преступники придумали историю об украденной франшизе на открытие круглосуточных алкогольных магазинов. За это они и потребовали с потерпевших несколько сотен тысяч рублей.Один из вымогателей проведёт в тюрьме полтора года, двое других – по 15 месяцев. Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Вину в содеянном они не признали.