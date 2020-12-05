За период наблюдения в области отмечено 344 летальных случая.

По состоянию на 5 декабря в медицинских организациях региона действует 1656 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 87 процентов из них занято (1445), свободны – 211 коек.12 327 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 4 декабря – 141 человек.За период наблюдения в области отмечено 344 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за прошедшие сутки проведено 4667 исследований на Covid-19.