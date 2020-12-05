Фёдор Еремеев был предан земле на кладбище Борисоглебского погоста.

В селе Федоровское Киржачского районе состоялся траурный митинг, посвящённый памяти бойца красноармейца Фёдора Еремеева. Он погиб летом 1942 года под городом Велиж в Смоленской области, но останки военнослужащего предали земле только в начале декабря 2020 года.26-летний Фёдор Еремеев сражался с фашистами в составе 332-ой Ивановской стрелковой дивизии имени М. В. Фрунзе. В сентябре 2020 года его обнаружили поисковики из отряда «Воин». Солдата удалось опознать благодаря смертному медальону с заполненным бланком. В 33-ем регионе общественники из организации «Часовые памяти» нашли его внука – Александра Анатольевича Еремеева. Родственники решили захоронить деда рядом с женой — Марфой Васильевной Еремеевой.В День неизвестного солдата на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах состоялась передача останков погибшего. После этого их привезли в родное село, где гроб провезли по улицам населённого пункта.Траурная процессия состоялась утром 4 декабря. Фёдор Еремеев был предан земле на кладбище Борисоглебского погоста. На его могиле установлен гранитный памятник.