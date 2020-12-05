Владимирская область бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 148 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество

Владимирская область бьет собственные антирекорды. За последние сутки у 148 человек подтвердили коронавирус. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 13 949. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (34 новых пациентов). На втором месте Гусь-Хрустальный (18 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (16 новых заболевших).