В ходе проверки установлен факт продажи гражданину через интернет-ресурс за 2500 рублей фальшивой справки...

«В полицию поступило сообщение от представителя медицинской организации о противоправной деятельности интернет-ресурса, связанного с продажей поддельных медицинских справок.В ходе проверки установлен факт продажи гражданину через данный интернет-ресурс за 2500 рублей фальшивой справки об отрицательном результате теста на COVID-19.Полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся оперативно-розыскные мероприятия» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.