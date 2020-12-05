По мнению жителей, предотвращена экологическая катастрофа.

Изучив кассационные жалобы АО «Мытищинский машзавод» и АО «Метровагонмаш», суд отказал компаниям в передаче их для рассмотрения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Предмет тяжб – 1 500 гектаров Филипповского леса. Судебные слушания по экологическому делу длились на протяжении трёх лет.Напомним предысторию. В 1967 году участок территории передан в пользование мытищинскому предприятию, а в 1992 отошёл «Метровагонмашу». В 2013 году право собственности на лесной фонд зарегистрировало государство, но администрация Киржачского района оспорила решение через суд. В 2015 году земли забрали в муниципальную собственность, а через два года продали двум фирмам, которые на месте массива хотели построить мусорный полигон. Угодья ушли с молотка по 200 рублей за сотку. Всего 1 500 гектаров обошлись частникам в 27 млн рублей.На защиту зелёных насаждений встали местные жители. И вот, договор купли-продажи признан недействительным, владение незаконным, а Филипповский лес вернули в собственность властей Киржачского района.