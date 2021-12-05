В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя,...

В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в краже. Ранее в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров была украдена барсетка, в которой лежали 15 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уличить мужчину в преступлении помогли камеры видеонаблюдения и показания свидетелей. Кражу мужчина совершил в тот момент, когда продавец обслуживала покупателей и отлучилась от своего рабочего места.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.ФОТО: https://www.pexels.com/ru