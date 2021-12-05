Старт строительству нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем...

Старт строительству нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования и вентиляции дали в пятницу. В рамках этого проекта с суммой инвестиций свыше 2 млрд рублей планируется возвести новый корпус площадью 35 тысяч квадратных метров в третьем квартиле будущего года. Новый корпус позволит обеспечить работой ещё 600 человек.ФОТО: Администрация Владимирской области