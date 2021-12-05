Эмоциональное выступление депутата Верховной рады Виктории Гриб не осталось без внимания.

Эмоциональное выступление депутата Верховной рады Виктории Гриб не осталось без внимания.В эфире телеканала "НАШ" Виктория Гриб заявила, что Украина является центром Вселенной только для ее жителей, а не для других стран. По ее словам, другие государства преследуют только свои интересы и не станут развязывать Третью мировую войну из-за Незалежной. Депутат Верховной рады заметила: "Северный поток – 2" демонстрирует, какую роль Киев играет на международной арене.Гриб призвала "включить мозги" и заняться именно тем, что действительно будет выгодно Украине. По ее мнению, нормальное развитие страны возможно только в том случае, если ее руководство установит мир с Россией. Депутат считает, что Киеву необходимо выполнить Минские соглашения, ведь после этого Москва будет готова идти на контакт.Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности ко встрече с Владимиром Путиным. Лидер Незалежной отметил, что у него нет страха перед этими переговорами. Он уверен: без такого контакта разрешить конфликт в Донбассе невозможно.Ранее "Дни.ру" о том, что Владимир Зеленский якобы выстроил на Украине постсоветскую политическую модель. Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев, комментируя последние события в стране.