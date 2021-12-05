Корреспондент Вестей Юлия Шувалова каждую субботу рассказывает о интересных людях и их увлечениях....

Корреспондент Вестей Юлия Шувалова каждую субботу рассказывает о интересных людях и их увлечениях. Но сегодня не она, а мы пойдем к ней в гости. Знакомиться с её четвероногим другом. И заодно узнаем всё о йоркширском терьере.На этих кадрах - йоркширский терьер Чарли. Здесь ему 3 месяца. И он только учится лаять. С самого рождения его любимое занятия - приносить тапки... или же просто их грызть. Сейчас Чарли подрос, ему уже полгода. И поводов для умиления стало ещё больше.Первая команда, которую Чарли освоил - "Апорт". Он с удовольствием приносит любимые игрушки. Научить и другим командам легко. Йоркширские терьеры сообразительные, быстро понимают, что от них требуется. Но вот если сделать поблажку, начнут проказничать. Вид у представителей этой породы- игрушечный, но к воспитанию нужно подойти серьёзно. Питается Чарли натуральными продуктами. Обожает гречневую кашу с индейкой. Йорки любят, когда их носят на руках, но еще больше им нравится нежиться в кровати хозяина.Юлия Шувалова, хозяйка Чарли: “Самый веселый член семьи - это у нас Чарли. Только просыпаешься, а он уже всё, пошлите все играть. Бегать, гулять. Йоркширским терьерам принято делать разные прически, но у нас мальчик. Мы один раз ему попробовали сделать, он сразу всё снял. Ему не нравится. Даже сейчас он хочет съесть свой бантик. Мы просто сделали ему короткую стрижку. Бантики мы не носим”.Йоркширские терьеры крошечные. Средний вес - около 3 килограммов. На протяжении 70 лет их считали самыми маленькими собаками в мире и даже занесли в Книгу Рекордов Гиннеса. Но вот сами йорки чувствуют себя овчаркой или даже ротвейлером. Миниатюрные собаки всегда начеку и в любую минуту готовы защитить своего хозяина.Кстати, именно Йорк по кличке Смоки стала самым маленьким героем Второй мировой войны. Вместе со своим хозяином-летчиком она совершила 12 боевых вылетов. Смоки называли "Ангелом". Он неоднократно спасал жизнь солдат-союзников.Сейчас же йорков ассоциируют больше с "комнатными" собаками. Им нужно много заботы и внимания. С ними даже необязательно выходить на прогулку. Приучены к пелёнкам. Но если все же собрались на улицу - йорка нужно нарядить. Эти малыши плохо переносят холод и могут заболеть. Для дождливой и морозной погоды у Чарли есть комбинезоны. Тот ещё модник. Каждый день в новом костюме. Есть даже головной убор, чтобы ушки не замерзли.-Гулять то пойдешь? Утеплили тебя!По характеру Йорки-настоящие компаньоны.Юлия Шувалова, хозяйка Чарли: “Йорки вообще не любят одиночества, они никогда не остаются дома, поэтому для таких случаев у нас есть сумка-переноска. Мы везде берем Чарли с собой в магазин, в гости. Везде он с нами ходит. Иногда, конечно, гуляем на поводке, но он пока не умеет. Носится вот так, по диагонали. Лучше в сумку, либо под курточку. И так теплее”.Йорк - верный друг для всех членов семьи, но хозяином считает одного, кому и предан беззаветно. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"