Колхозный мачо. Именно под этим ником в сети прославился фермер из Юрьево-Польского района. Почему...

Колхозный мачо. Именно под этим ником в сети прославился фермер из Юрьево-Польского района. Почему он сменил джип на трактор, а лоск столицы на владимирскую глубинку? И как инстаграм помогает "поднимать" село? В фермерском пространстве Семьинское побывала Мария Платанюк.Начинающий #деревенщина. Так иронично о себе говорит Денис, бывший житель столицы. А ныне глава фермерского пространства Семьинское. Тот, кто прославился на просторах сети под ником "Колхозный мачо". Жизнь в деревне - не пастораль. Ежедневный тяжелый труд.Денис (Колхозный мачо), фермер: “У нас сейчас привязное содержание зимой, мне привязное содержание не очень нравится. Ферма советская осталась. Средств, чтобы переделать на беспривязник нет... А летом у нас все вольновыпасные”.В лично-подсобном хозяйстве Дениса - 160 животных. Считает всех. От лошадей и коз до кроликов, кошек, собак. Только коров - 80 голов. Перебраться в глушь уроженец подмосковного Королёва решил 4 года назад. Когда понял: в многочасовых пробках "простаивает жизнь". Специалист по рекламе, дизайнер, фотограф бросил престижную работу в Москве и не пожалел ни разу.Денис (Колхозный мачо), фермер: “А почему я должен жалеть? Я могу жалеть о каких-то ошибках конкретных, сделанных на своём пути в сельском хозяйстве, но не жалею о том, что я выбрал этот путь. Если что-то не сложится, начну всё сначала”.Красоты Семьинского, виды ополья с высоты. Здесь же фермерские будни, дойка, рецепты. В инстаграме Дениса - жизненно-правдивом, - его мысли и планы. Путь агрария устлан отнюдь не розами. И в начале пути было очень непросто. Прошлой зимой на всю ферму- только его рабочие руки. Коров на тот момент 10. На улице минус 30.Денис (Колхозный мачо), фермер: “У меня замёрзла вода. Всё. Я не смог ни доить коров, ни нормально поить. У меня вода оставалась в другой части здания, и я с утра - 400 литров на руках, вечером - 400 литров на руках. Потому что корова, тёлка может зараз выпить 40 литров. И я вынужден был продать коров прямо под новый год. У меня другого выхода не было”.Ферма огромная по площади. Рядом с коровником - конный двор. В планах Дениса купить землю, начать её обработку. Создать кормовую базу. С гордостью рассказывает о каждой лошади. Особенно о любимице Юле. В планах развитие агротуризма. Люди готовы ехать в деревню. За новыми впечатлениями. Чистым воздухом, наконец.Денис (Колхозный мачо), фермер: “Очень многие приезжают просто поспать. На свежем воздухе. Я когда-то только переехал сюда из Москвы, я, наверное, здесь в первые полгода при каждом удобном случае...”.В Инстаграме колхозного мачо почти 3 тысячи подписчиков. Фолловеры следят за его жизнью, не скупятся на лайки, и реальную поддержку. По словам Дениса, именно подписчики в самый трудный момент помогли собрать деньги на старенькую машину. Что касается ника, он из прошлой жизни. И связан с забавным эпизодом.-Это шутка из моей юности бурной. Когда-то был в таком наряде смешном. Фотосессия была просто для смеха. В образе: в трусах- семейниках, в майке- алкоголичке, в шапке-ушанке. И кто-то мне сказал:"О! Колхозный мачо!". Ну, думаю, назовусь колхозным мачо. Ярко, заметно, задорно. Но это, на самом деле, самоирония.Инстаграм прислал и помощников. В лице нижегородцев Дмитрия и Ульяны Никольских. В Семьинское переехали в марте. Сегодня они- единомышленники, друзья и партнёры колхозного мачо. У каждого- своя "аграрная мечта".Дмитрий и Ульяна Никольские, фермеры, компаньоны Дениса: “Решили, что здесь получится что-то своё построить вместе с Денисом. И у него такие же мысли. Родственная душа. Списались, муж поехал знакомиться. Мне очень нравится лошадьми заниматься. Творческая работа. Лошади, люди, туризм. Этого хочется”.Свежайший творог, различные виды сыров - вот, к примеру, качотта из коровьего и козьего молока, йогурты... А всего 15 видов молочной продукции. Заказы подписчикам Денис всегда развозит сам. Колхозный мачо обустраивает и дом. Коммунальная квартира - здание бывшей колхозной конторы.-Зампредседателя - это наша гостевая комната. Здесь остаются гости. Могут остаться до 4 человек.Даже мебель что ни на есть деревенская - на снопах сена. Много дерева. А ещё, атмосфера уюта. Создавалось с душой. Проводив гостей, Денис вновь пойдёт варить сыр или отправится в коровник. В глуши он в своей стихии. Кстати, первый мачо на деревне в поисках второй половины. Так что у невест Владимирской области, однозначно, есть шанс. Денис смеется, он - "жених с приданым".Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".