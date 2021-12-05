В Гусь-Хрустальном 45-летний местный житель обвиняется в умышленном уничтожении имущества. В...

В Гусь-Хрустальном 45-летний местный житель обвиняется в умышленном уничтожении имущества. В августе текущего года он, будучи в нетрезвом состоянии, что-то не поделил со своими родственниками. В итоге мужчина взял спички и поджог баню обидчиков. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, постройка была полностью уничтожена огнём. Потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб в 42 000 рублей.Полицейские задержали местного жителя на территории Гусь-Хрустального района. Свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном.ФОТО: https://www.pexels.com/ru