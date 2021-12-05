На днях стало известно, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться уже совсем скоро.

На днях стало известно, что переговоры Владимира Путина и Джо Байдена могут состояться уже совсем скоро.Накануне Джо Байден выразил надежду на "долгий разговор" с Владимиром Путиным в ходе предстоящей встречи. "Мы давно знаем о действиях России", – подчеркнул американский президент. Такое заявление он сделал, говоря о ситуации на российско-украинской границе.Перед этим Джо Байден прокомментировал опасения РФ по поводу расширения НАТО на восток. В Москве беспокоятся по поводу приближения инфраструктуры альянса к границам страны, включая размещение на Украине ударных комплексов и гиперзвукового оружия. Россия считает подобные действия "красными линиями". Джо Байден жестко высказался на этот счет. Он заявил, что не собирается уважать ничьи "красные линии".Напомним, есть вероятность, что переговоры глав государств состоятся уже 7 декабря. Однако точная дата пока не называется, сейчас этот вопрос находится на согласовании сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что журналисты должны быть готовы к переговорам в любой момент. Беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в онлайн-формате.Стоит отметить, что во время очной встречи в Женеве политики не обсуждали "красные линии". По словам российского лидера, разговор так далеко не зашел.