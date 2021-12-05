По мнению представителя фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, президент Украины Владимир Зеленский не понимает свои полномочия.

По мнению представителя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", президент Украины Владимир Зеленский не понимает свои полномочия.В своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин написал, что главная ошибка нынешнего украинского лидера – неисполнение закона. Если бы Зеленский начал исполнять свои полномочия как следует, то Украина стала бы совсем другим государством с иными перспективами, считает парламентарий.Оппозиционный политик заметил, что в настоящий момент украинцы являются заложниками амбиций действующего лидера, который не понимает свои обязанности и функции. Только соблюдая Конституцию, президент в праве требовать исполнение закона от народа, подчеркнул Кузьмин.Он добавил, что глава государства называет граждан Украины особями, а значит не считает их людьми. Также Зеленский, по мнению депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь", не имеет права употреблять такие жаргонные слова, как "лох", поскольку является президентом.Ранее в Верховной Раде предложили снабдить украинского лидера памперсами. Идею депутата Гео Лероса поддержали 10 парламентариев, двое из которых являются членами провластной партии. Другой депутат предложил подарить главе государства синтезатор. Ранее "Дни.ру" .