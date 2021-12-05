О возгорании в деревне Золотово Гороховецкого района сообщили сегодня утром. Звонок в пожарную...

О возгорании в деревне Золотово Гороховецкого района сообщили сегодня утром. Звонок в пожарную охрану поступил уже поздно, поэтому на момент прибытия сотрудников регионального МЧС наблюдалось горение дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области