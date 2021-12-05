В Киржачском промышленном технопарке «Русклимат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и председатель Совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил ..

В Киржачском промышленном технопарке «Русклимат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и председатель Совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко дали старт строительству нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования и вентиляции «ВентИнжМаш». Инвестиции составят более двух миллиардов рублей. Планируется возвести новый корпус площадью 35 тысяч квадратных метров.«Сейчас на предприятии трудятся свыше 2000 человек. Будет создано ещё порядка 600 рабочих мест», – поделился планами Михаил Тимошенко.Напомним, промышленный технопарк «Русклимат ИКСЭл» появился в 2014 году. Сегодня на этой площадке успешно работают восемь предприятий с объёмом производства свыше 17 млн единиц продукции в год. Объём налоговых отчислений превышает 3,9 млрд рублей.После посещения производства, глава региона пообщался с педагогами средней общеобразовательной школы №3, которая нуждается в капитальном ремонте системы теплоснабжения.«Несмотря на то, что капремонт – существенная нагрузка на областной бюджет. Мы обязательно предусмотрим нужные средства», – уверен врио губернатора.На полную реконструкцию отопления выделено около 8 млн рублей. Подрядчик может определиться уже через неделю. На время ремонтных работ образовательный процесс планируется организовать на базе двух соседних учреждений – №1 и №2, а также частично с применением дистанта.Скоро киржачские школьники смогут посещать занятия в новом физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном «Лидер». Стоимость проекта − более 170 млн рублей. За время возведения ФОКа на объекте сменилось три подрядчика. В отношении недобросовестных строителей районная администрация направила иски в областной Арбитражный суд.«Сейчас работы по контракту завершены, произведены пуско-наладочные работы, закуплено оборудование. Буквально на днях состоялась проверка Госстройнадзора, по итогам которой на объекте устраняется ряд замечаний. До конца года планируется ввести ФОК в эксплуатацию», – резюмировал глава местной администрации Илья Букалов.