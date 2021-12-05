В Киржачском промышленном технопарке «Русклимат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и председатель Совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил ..
В Киржачском промышленном технопарке «Русклимат ИКСЭл» врио губернатора Александр Авдеев и председатель Совета директоров Торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко дали старт строительству нового многофункционального комплекса по производству промышленных систем кондиционирования и вентиляции «ВентИнжМаш». Инвестиции составят более двух миллиардов рублей. Планируется возвести новый корпус площадью 35 тысяч квадратных метров.
«Сейчас на предприятии трудятся свыше 2000 человек. Будет создано ещё порядка 600 рабочих мест», – поделился планами Михаил Тимошенко.
Напомним, промышленный технопарк «Русклимат ИКСЭл» появился в 2014 году. Сегодня на этой площадке успешно работают восемь предприятий с объёмом производства свыше 17 млн единиц продукции в год. Объём налоговых отчислений превышает 3,9 млрд рублей.
После посещения производства, глава региона пообщался с педагогами средней общеобразовательной школы №3, которая нуждается в капитальном ремонте системы теплоснабжения.
«Несмотря на то, что капремонт – существенная нагрузка на областной бюджет. Мы обязательно предусмотрим нужные средства», – уверен врио губернатора.
На полную реконструкцию отопления выделено около 8 млн рублей. Подрядчик может определиться уже через неделю. На время ремонтных работ образовательный процесс планируется организовать на базе двух соседних учреждений – №1 и №2, а также частично с применением дистанта.
Скоро киржачские школьники смогут посещать занятия в новом физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном «Лидер». Стоимость проекта − более 170 млн рублей. За время возведения ФОКа на объекте сменилось три подрядчика. В отношении недобросовестных строителей районная администрация направила иски в областной Арбитражный суд.
«Сейчас работы по контракту завершены, произведены пуско-наладочные работы, закуплено оборудование. Буквально на днях состоялась проверка Госстройнадзора, по итогам которой на объекте устраняется ряд замечаний. До конца года планируется ввести ФОК в эксплуатацию», – резюмировал глава местной администрации Илья Букалов.