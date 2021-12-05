В Муромский городской суд поступило исковое заявление Тюменского высшего военно-инженерного...

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова. Учреждение требует взыскать с одного из курсантов средства федерального бюджета, затраченные на военную подготовку в период обучения в военно-учебном заведении.Перед зачислением начальник учреждения и ответчик заключили контракт о прохождении военной службы на время обучения и на 5 лет после его окончания. Как сообщает пресс-служба Муромского городского суда, ответчик чуть больше 2 лет отучился на специальности «Применение понтонно-мостовых, переправочно-десантных подразделений и эксплуатация средств инженерного вооружения». Но в октябре этого года курсанта отчислили за нежелание учиться.Поскольку условия контракты были нарушены, ответчик обязан возместить средства федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку. В добровольном порядке деньги выплачены не были. Училищу пришлось обратиться в суд.ФОТО: https://www.pexels.com/ru