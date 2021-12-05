Пожар произошёл накануне вечером в посёлке Красная горбатка в Селивановском районе. На момент...

Пожар произошёл накануне вечером в посёлке Красная горбатка в Селивановском районе. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение дома. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. В результате пожара пострадала только внутренняя дома. Погибших нет. К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области