В Юрьеве-Польском завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-ти и 34-летнего местных...

В Юрьеве-Польском завершилось расследование уголовного дела в отношении 49-ти и 34-летнего местных жителей.По информации регионального УМВД, в ноябре в полицию о пропаже более ста литров бензина заявили представители одной из организаций Юрьева-Польского.Сотрудники подразделения экономической безопасности установили, что к совершению кражи причастны 46-ти и 34-летний работники организации. У них полицейские изъяли нереализованную часть похищенного топлива.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемых направлено в суд для рассмотрения по существу.ФОТО: https://www.pexels.com/ru