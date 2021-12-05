Открытый всероссийский фотоконкурс и фестиваль «ФотоСоюз. Единство» - это проект, удостоенный Президентского гранта на развитие гражданского общества. Главным организатором является ..

Открытый всероссийский фотоконкурс и фестиваль «ФотоСоюз. Единство» - это проект, удостоенный Президентского гранта на развитие гражданского общества. Главным организатором является общероссийская общественная организация «Союз фотохудожников России», которая имеет отделения в 50 регионах России.Проект включал 2 этапа: сначала был объявлен заочный открытый всероссийский фотоконкурс, а 3-5 декабря участники проекта приехали в Суздаль для участия в образовательной и фестивальной программе.Проект «Фотосоюз. Единство» призван объединить и поддержать региональных фотографов разных художественных направлений - от документальной до концептуальной фотографии, показать тематическое многообразие фотоискусства. Его темами были определены природа, архитектура, репортаж, натюрморт, аrt- фотография, digital-art, стоп-кадр (фотографии с мобильных телефонов). К участию в фотоконкурсе были приглашены профессиональные фотографы, фотолюбители, путешественники, пенсионеры, молодежь и студенты, люди с ограниченными возможностями и представители творческих профессий. В заочном конкурсе приняли участие 663 автора из 68 регионов России. На рассмотрение жюри поступило 1293 проекта (5152 фотографий).Выставка работ финалистов была открыта 3 декабря в выставочном зале Кремля. На нее было отобрано 120 от 108 авторов из разных городов и регионов.Одна из целей фестиваля - создание фотолетописи к 1000-летию Суздаля. Поэтому специальной номинацией конкурса стал «Молодой древний Суздаль». В эту номинацию принимаются работы, сделанные в 2016-2021 годах (в том числе в ходе фестиваля 3-5 декабря) и показывающие изменения в городе и его окрестностях. Лучшие работы сформируют отдельную выставку с одноименным названием. Итоговые выставки поедут для экспонирования во Владимир, Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Пущино и Тулу.В фестивальную программу в Суздале включили лекции, творческие встречи, мастер-классы, практикумы, тренинги и экскурсии. На три дня участники и гости фестиваля погрузились в мир фотографии и атмосферу исторического поселения настоящей русской провинции.Организационную помощь и поддержку оказали Владимиро-Суздальский музей-заповденик, департамент молодежной политики и общественных проектов Владимирской области, администрация города Суздаля, городской «Центр дополнительного образования «Исток», Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом мира», Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО, Москва) и владимирский фонд поддержки населения «Открытые сердца».