В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела против 49-ти и 34-летнего местных жителей, которые украли более 100 литров бензина. В пресс-службе УМВД по Владимирской ..

В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела против 49-ти и 34-летнего местных жителей, которые украли более 100 литров бензина.В пресс-службе УМВД по Владимирской области пояснили, что в сентябре в полицию с заявлением о пропаже топлива обратились представители одной из организаций.Оперативники установили причастных к преступлению. Ими оказались работники компании, которые похитили бензин для перепродажи. Нереализованную часть сотрудники МВД изъяли.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.