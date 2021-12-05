В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела против 49-ти и 34-летнего местных жителей, которые украли более 100 литров бензина.
В пресс-службе УМВД по Владимирской ..
В Юрьев-Польском полиция завершила расследование уголовного дела против 49-ти и 34-летнего местных жителей, которые украли более 100 литров бензина.
В пресс-службе УМВД по Владимирской области пояснили, что в сентябре в полицию с заявлением о пропаже топлива обратились представители одной из организаций.
Оперативники установили причастных к преступлению. Ими оказались работники компании, которые похитили бензин для перепродажи. Нереализованную часть сотрудники МВД изъяли.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.