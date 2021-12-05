В Юрьеве-Польском супруги решили улучшить жилищные условия за сёт материнского капитала. Согласно...

В Юрьеве-Польском супруги решили улучшить жилищные условия за сёт материнского капитала. Согласно нотариальному обязательству, отец должен был после получения кадастрового паспорта объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилье в общую долевую собственность супруги и детей.Однако после расторжения брака мужчина отказался продолжать ремонт дома и своего нотариального обязательства не исполнил. Тогда прокуратура подала иск в суд, где требования прокурора были удовлетворены. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, принятое отцом обязательство признано неисполнимым, он обязан возвратить полученные на реконструкцию жилого дома средства материнского капитала в сумме 453 тыс.рублей, а право матери на получение и распоряжение средствами материнского капитала восстановлено.ФОТО: https://www.pexels.com/ru