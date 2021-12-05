4 недели до Нового года. Начинаем наряжать наши елочки. Любовь Клюквина уже оценила невероятно...

4 недели до Нового года. Начинаем наряжать наши елочки. Любовь Клюквина уже оценила невероятно красивую ватную новогоднюю коллекцию владимирской мастерицы Юлии Акимовой. Давайте посмотрим и мы.-Дед Мороз называется. "А подарки, детишки, я вам на карту переведу". Вот у него телефон в кармане и он без мешка такой, налегке, такой модный.Гвардеец с английским двухэтажным автобусом, охотники на лис, жокеи, мальчик в дафлкоте, девочки, сошедшие с винтажных рождественских открыток, барабанщики в киверах, с эполетами и галунами - 20 игрушек с бесчисленным количеством мелких деталей попали в сияющую, вдохновленную европейским рождеством, коллекцию кукольника Юлии Акимовой "Золотые огни".Юлия Акимова, мастер авторской куклы и мишек Teddy: “Они заняли абсолютно все мое и время, и мысли, и я углубилась в них полностью. Я, конечно, вся в клею, в вате, в блестках, но такая красота получается. Все равно игрушка, она и для детей, и для взрослых. Вот ты берешь её в руки и сразу детство вспоминается. Всегда мечта в детстве была работать на игрушечной фабрике новогодних игрушек. Шары там расписывать. Чем и занимаюсь”.А каким вы представляете английского сыщика Шерлока Холмса? В "крылатке", шляпе охотника на оленей, инвернесском плаще и, конечно же, с тростью и лупой! Каждую мелочь Юлия делает вручную.Юлия Акимова, мастер авторской куклы и мишек Teddy: “Лупа состоит из прозрачного пластика. Его нужно было по форме вырезать. Сверху наклеено золотистое колечко, снизу зубочисточки кусочек и затем внутрь ещё налита эпоксидная смола”.Юлии под силу игрушки любого масштаба и сложности. Она - постоянный участник творческих конкурсов и фестивалей, занимала первое место среди членов клуба владимирских мастеров. У искусного кукольника нет художественного образования. Но это ей не мешает. Говорит, нужны лишь материалы, время и терпение. Юлия занимается куклами уже 7 лет, но до ватной игрушки добралась впервые.Юлия Акимова, мастер авторской куклы и мишек Teddy:“Для ватной игрушки используется, во-первых, вата обычная, хлопковая вата продается в аптеке. И кто-то делает, разные мастера, клейстером пропитывает вату, я делаю клеем ПВА, мне нравится так. Личики лепятся из самозатвердевающего пластика, потом высыхают, шкурятся, расписываются”.Внутри игрушки проволочный каркас, обмотанный ватой и нитками. Каждый последующий слой ваты прикрепляется клеем и обязательно должен просохнуть в подвешенном состоянии. Затем вата расписывается акварелью, наносятся тени. Главные цвета коллекции в английском стиле- красный, зеленый и золотой.-Приятно наносить акварель на вату. Она как в бумагу впитывается.Белые шубки Дедушек Морозов покрываются слюдой. Той самой, которой покрывали советские ватные игрушки. Поэтому наряды волшебников блестят как льдинки. Для себя Юлия сделала нетипичного деда - в зеленой шубе с золотыми звездами. Вдохновившись фильмом Алена Шаба "Санта и компания".Новогоднего настроения и детских радостей вам желают Любовь Клюквина, Александр Голубев, Вести-Владимир.