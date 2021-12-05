Ничто так не привлекает зрителей, как загадочные герои в МАСКАХ. Давайте вспомним популярные...

Ничто так не привлекает зрителей, как загадочные герои в МАСКАХ. Давайте вспомним популярные кинообразы. Кино - любимое увлечение Александра Сыпченко, корреспондента Вестей и к тому же, как оказалось, азартного коллекционера.В этом сказочном царстве оживают герои фильмов и комиксов. В коллекции Александра Сыпченко около сотни редких экшн-фигурок и масок. Кинематографом наш коллега увлекается с детства. Александр - постоянный зритель кинофестивалей и кинопремьер. Именно со знакомства с известными актерами и началась страсть к собирательству игрушекАлександр Сыпченко: “У меня было другое хобби, я собирал автографы знаменитостей, в основном они были на постерах, на разных буклетах, но однажды наш чемпион UFC Олег Тактаров расписался мне вот на такой коробке с игрушкой. Это суперхищник”.Фигурка-головотряс Суперхищника и стала первой в коллекции Александра. Герой Олега Тактарова был первым кто смог одолеть этого супер-монстра в кино. А вот Волан-де-морт. Актёр Рейф Файнс расписался в официальном каталоге главного московского киносмотра, после этого решение о покупке фигурки и маски кинозлодея было делом времени.Александр Сыпченко: “Отдельная часть моей коллекции - это маски. Маски в основном из хоррор-фильмов. Это Джейсон Вурхис, различные зомби, Веном и Карнаж. Все эти маски делает мой знакомый, его зовут Юрий. Это один из лучших мастеров-масочников сейчас в России”.Разделяют хобби Александра и некоторые знаменитости. Российский певец Тимати собрал в своей московской квартире большую коллекцию авторских игрушек "бербрик". Редкие экспонаты занимают значительную часть площади его апартаментов. А вот обладатель Оскара, актер Леонардо Ди Каприо предпочтение отдает классическим героям первых эпизодов серии "Звездных войн". Часть своей коллекции актер регулярно выставляет на аукционе, а вырученные деньги жертвует на благотворительность. Коллекционирование - одно из самых популярных видов хобби. Причем абсолютно не важно, кто человек по профессии. Людям в любом возрасте нравятся игрушки. Главное, чтобы увлечение приносило радость и пользу.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир