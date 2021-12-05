ГУ МЧС по Владимирской области опубликовало список мест, в которых запрещён выход на лёд. Всего в регионе насчитывается Как уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко, ..

ГУ МЧС по Владимирской области опубликовало список мест, в которых запрещён выход на лёд. Всего в регионе насчитываетсяКак уточнила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко, они определены постановлениями местных администраций.В выходные отрудники государственной инспекции по маломерным судам, а также представители органов местного самоуправления провели профилактические рейды в местах выхода на лёд рыбаков. В частности, проверки были проведены на реке Клязьме во Владимире и в Вязниковском районе, на реке Оке в Муромском районе, на водоёме Букля в Камешковском районе. Нарушений не выявлено. С гражданами проводились профилактические беседы.Тонкая кромка на реках опасна для жизни. Кроме того, за выход в местах, оборудованных аншлагами, предусмотрены штрафы от 800 до 4000 рублей.Спасатели призывают владимирцев отказаться от посещения водных объектов до образования устойчивой толщины льда. Родителей просят не допускать нахождения детей вблизи водоёмов.При возникновении происшествий следует звонить в 112 или 101.