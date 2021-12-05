Врио заместителя губернатора Константин Баранов проинспектировал прививочные кабинеты во Владимире и Суздале. Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в пресс-службе ..

Врио заместителя губернатора Константин Баранов проинспектировал прививочные кабинеты во Владимире и Суздале. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.Он посетил кабинет во владимирском железнодорожном вокзале - первый круглосуточный пункт вакцинации в региональной столице.«Он оснащён всем необходимым. В арсенале медиков – фармацевтический холодильник, где хранится вакцина, пульсоксиметр, тонометр и другое оборудование. Пропускная способность – до 100 человек в сутки. Иммунизация доступна без предварительной записи», - уточнили в Белом доме.После этого Константин Баранов отправился в Суздаль, где ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт» и призвал владимирцев активнее проходить процедуру.Вице-губернатор также осмотрел пункт вакцинации на базе мобильного ФАПа, который работает на Красной площади. Второй мобильный ФАП выезжает в удалённые и труднодоступные населённым пункты Суздальского района. На сегодняшний день первую дозу получили 15775 жителей района, из них свыше 14 тысяч уже завершили полный курс.