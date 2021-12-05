В конце ноября в полицию обратился 45-летний владимирец. По его словам, во время работы на него...

В конце ноября в полицию обратился 45-летний владимирец. По его словам, во время работы на него напали двое неизвестных, сорвали с него цепочку и похитили телефон. Материальный ущерб составил 19 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские совместно с коллегами из Росгвардии, по имеющимся приметам, установили местонахождение подозреваемых в грабеже. Ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности 46-ти и 28-летний жители города Владимира были задержаны.Сотрудниками полиции похищенное имущество изъято и в ближайшее время будет возвращено владельцу.ФОТО: https://www.pexels.com/ru