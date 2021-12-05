На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 308 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 308 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
74 - во Владимире;
40 - в Ковровском районе;
35 - в Муромском районе;
33 - в Гусь-Хрустальном районе;
16 - в Петушинском районе;
15 - в Александровском районе;
14 - в Кольчугинском районе;
12 - в Вязниковском районе;
11 - в Суздальском районе;
10 - в Юрьево-Польском районе;
9 - в Киржачском районе;
8 - в Собинском районе;
7 - в Судогодском районе;
6 - в Меленковском районе;
5 - в Селивановском, Гороховецком и в Камешковском районах;
3 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 003 случая заболевания.