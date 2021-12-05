На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 308 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 308 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:74 - во Владимире;40 - в Ковровском районе;35 - в Муромском районе;33 - в Гусь-Хрустальном районе;16 - в Петушинском районе;15 - в Александровском районе;14 - в Кольчугинском районе;12 - в Вязниковском районе;11 - в Суздальском районе;10 - в Юрьево-Польском районе;9 - в Киржачском районе;8 - в Собинском районе;7 - в Судогодском районе;6 - в Меленковском районе;5 - в Селивановском, Гороховецком и в Камешковском районах;3 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 003 случая заболевания.