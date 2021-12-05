Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 003 владимирцев.

Во Владимирской области на 5 декабря выявлено 308 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 74 человек. Ещё 40 жителей подхватили опасную болезнь в Ковровском, 35 - в Муромском, 33 - в Гусь-Хрустальном, 16 - в Петушинском, 15 - в Александровском, 14 - в Кольчугинском, 12 - в Вязниковском, 11 - в Суздальском, 10 - в Юрьев-Польском, 9 - в Киржачском, 8 - в Собинском, 7 - в Судогодском, 6 - в Меленковском, по 5 - в Селивановском, Гороховецком и Камешковском районах. Три человека заболели в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 74 003 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 248 случаев во Владимире, 8527 - в Гусь-Хрустальном районе, 8211 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.