В этом году около 5 тысяч старшеклассников Владимирской области зарегистрировались на итоговое...

В этом году около 5 тысяч старшеклассников Владимирской области зарегистрировались на итоговое сочинение и изложение, в том числе выпускники прошлых лет, желающие поступить в вузы. Испытания прошли в штатном режиме, сообщают в региональном департаменте образования. Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Свои результаты ученики узнают 16 декабря.ФОТО: https://www.pexels.com/ru-ru/