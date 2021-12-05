Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала ответить на вопрос о причинах распада СССР. На выбор предлагается пять вариантов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала ответить на вопрос о причинах распада СССР. На выбор предлагается пять вариантов.С распадом Советского Союза разрушилось все, что создавалось на протяжении предыдущих лет, заявил Володин. "30 лет назад распался СССР. Это трагедия для всех нас: все, что защищали, строили и создавали на протяжении предыдущего времени, разрушилось", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.Володин отметил, что на этот счет высказывалось много разных мнений. Он предложил подписчикам своего канала принять участие в анонимном опросе о причинах распада Советского Союза.На выбор предлагается пять вариантов: слабое руководство страны, предательство партийных элит, пустые полки в магазинах, отсутствие конкуренции в политике — монополия на власть одной партии (КПСС) или иностранное вмешательство.Напомним, что 8 декабря 1991 года руководители России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, в которых говорилось о прекращении существования СССР и образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря президент Советского Союза Михаил Горбачев объявил об уходе в отставку.