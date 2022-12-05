243 миллиона рублей направлено в этом году на реализацию в регионе федеральной программы Чистая...

243 миллиона рублей направлено в этом году на реализацию в регионе федеральной программы "Чистая вода". Так, например, в конце ноября введены в эксплуатацию водозаборные сооружения и водопроводные сети в селе Бутылицы Меленковского района. Более тысячи жителей села обеспечены качественной питьевой водой.Также завершено строительство централизованной системы водоснабжения в деревне Максимово Меленковского района и водопровода Верхутиха – Малышево – Кисляково – Малыгино в Ковровском районе. К 24 году доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна вырасти до 91 процента.