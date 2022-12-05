Власти 33-го региона заключили инвестиционные соглашения с 12 компаниями. Сумма вложений должна составить 15 млрд рублей.

Александр Авдеев подвёл итоги Владимирского инвестиционного конгресса. Власти 33-го региона заключили инвестиционные соглашения с 12 компаниями. Сумма вложений должна составить 15 млрд рублей. Планируется создать 1 100 рабочих мест.Так, «Элиттекс» выделит 5 млрд рублей на возведение . В Александровском районе появится 150 рабочих мест. В Суздале благодаря компании «Суздальский пивовар» до конца 2023 года откроют 100 дополнительных рабочих мест. Вложения оцениваются в три миллиарда рублей. Во Владимире появится плазмацентр по переработке крови и её компонентов. Стоимость медучреждения оценивается в 500 млн рублей.Глава региона также отметил перспективность проектов компаний «Юнименеджмент», «РегионИнвест», «Электрон», «Формула мебели», «Эмеральд экотехнологии», Вольгинского завода литьевых пластмасс, Петушинского завода силикатного кирпича и Владимирского завода инновационных материалов.​«Желаю всем партнёрам успехов. Они могут рассчитывать на нашу поддержку», – резюмировал губернатор.