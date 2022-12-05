Мама считает, что смерть сына наступила из-за халатности медиков.

Бастрыкин взял на контроль дело о. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.Ранее жительница Юрьев-Польского района СМИ обстоятельства смерти ребенка, который скончался во время операции в Областной детской клинической больнице. Мама считает, что смерть сына наступила из-за халатности медиков.«По данному факту расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - уточнили в СК.Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Владимирской области Артёму Кулакову доложить о ходе расследования. Оно поставлено на контроль в центральном аппарате.Добавим, что свою проверку случившегося проводят Росздравнадзор и департамент здравоохранения.