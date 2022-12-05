Хандра – это своего рода полустанок на пути от счастья к депрессии. Но на этой платформе вы всё еще можете сделать разворот и вернуться обратно в радостную жизнь. Откуда берутся тоска и уныние и как с ними бороться?

Хандра – это своего рода полустанок на пути от счастья к депрессии. Но на этой платформе вы всё еще можете сделать разворот и вернуться обратно в радостную жизнь. Откуда берутся тоска и уныние и как с ними бороться?Причины хандрыЧаще всего мы хандрим от ощущения бессмысленности и безнадеги. Но это лишь иллюзия, вызванная неверным представлением о жизни. Мы берем на себя роль жертвы – человека, за которого уже все все решили. Мы принимаем модель поведения, по которой от нас уже ничего не зависит.Подобное состояние – это результат эпизода в жизни, когда нас лишили или мы добровольно отдали свою силу воли. В такие моменты нас словно отключают от источника жизни. Возникает чувство, как будто нашу внутреннюю лампочку обесточили, мир потерял краски, звуки, вкусы, стал пресным, блеклым и мрачным.Сначала мы пытаемся с этим бороться, стараемся взбодриться. Добавляем красок за счет искусственного стимулирования своих рецепторов. В ход идет вкусная еда, энергетические напитки, активная половая жизнь, безудержные тренировки в спортзале и многое другое. Но такие методы лишь истощают организм. Мы понимаем, что ничего из этого не работает. Возникает ощущением тщетности, а вместе с ним приходит и хандра. А очень скоро это состояние может смениться полномасштабной депрессией.Что же делать?Как побороть хандру и вернуть в жизнь краски? Есть несколько советов.Поймите, что все происходящее – это просто сбой, ошибка восприятия жизни, умышленное нарушение биохимии тела. В школах и вузах нас не учат гормональной и эмоциональной мудрости. Мы приходим во взрослую жизнь с высшим образованием и с эмоциональной подготовкой первоклашки. Поэтому просто простите себя за то, что вас придавило, и вы ошиблись в методах борьбы с хандрой.Поймите, что проблема связана с потерей или сдачей силы воли под влиянием прошлого опыта. Попробуйте вспомнить этот эпизод. Закройте глаза и спокойно подышите. Фокусируйтесь на самом вопросе и дыхании, а не на мыслях, которые начнут лезть вам в голову. Через какое-то время вы увидите тот момент, когда вы потеряли силу воли.Не вините себя за то, что не смогли справиться с этим эпизодом. Просто простите себя. Без нужной подготовки, знаний и сил у вас просто не было другого выбора. А сейчас все это есть, и вы можете вернуть себе силу воли.Пробудите свою волю. Центр силы воли находится в центре груди, в вилочковой железе (тимусе). Этот орган отвечает за иммунитет, а еще это важный центр счастья. Он хорошо работает у детей, но примерно с подросткового возраста начинает терять свою активность. Чтобы пробудить тимус, воспользуйтесь древней практикой китайско-тибетской медицины – простукиванием. Дополните упражнение голосом: он создаст вибрацию, которая придаст вам еще больше энергии. Итак, мягкими свободными движениями рук простукивайте центр груди ладонями, как это делал Тарзан – главный герой фильмов о человеке-обезьяне. Издавайте звук "Аааааа". Делайте так 3-5 минут. Вы удивитесь, насколько это бодрит.Сейчас, когда вы набрались тонуса, честно посмотрите на свою жизнь. Вы увидите, что большую ее часть вы проживали в состоянии "маленькой хорошей девочки" (или мальчика). Осознайте, что пришло время расти: вам пора превращаться из ребенка во взрослого человека.Уберите из рациона все псевдостимуляторы: сахар, молоко, муку, алкоголь, кофе, энергетики. Эти продукты в процессе распада формируют соединения, похожие на наркотические вещества. От них надо избавляться.Занимайтесь физическими упражнениями (например, зарядкой или танцами). Выбирайте такой формат тренировок, который приносит вам удовольствие. Так вы совместите приятное с полезным: будете поддерживать себя в форме и одновременно получать наслаждение. Это очень важно, ведь без приятных эмоций мы хандрим.Практикуйте медитации. Они помогут сменить фокус внимания. Вы не будете воспринимать жизнь через негатив из СМИ, а ваши эмоции перестанут раскачиваться от новостных лент соцсетей.Дышите правильно. Осознанное дыхание (например, вдох на четыре счета и выдох тоже на четыре) – это самый простой и быстрый способ вспомнить про свое тело, про то, что вы здесь, в реальности. Так вы поймете, что жизнь в ощущениях, и она прекрасна. Это станет лучшим лекарством от хандры!