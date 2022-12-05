Прирост - 70 процентов по итогам года. Владимирская область показывает прорыв по инвестициям. Об...

Прирост - 70 процентов по итогам года. Владимирская область показывает "прорыв" по инвестициям. Об этом сегодня заявил губернатор Александр Авдеев в рамках владимирского инвестиционного конгресса. Он продолжает работу в Суздале.Основная цель - поддержать проекты отечественного бизнеса, подчеркнул губернатор. Важнейшей темой конгресса стала и защита предпринимателей. Этому вопросу посвятили отдельную сессию. В частности, исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин отдельно остановился на исполнении государственных контрактов.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Это государственные деньги, это деньги не частного лица, не этого должностного лица. За ту работу, которую вы сделали, вам обязаны заплатить. Мы понимаем, что за каждым из вас стоят семьи, рабочие места, вы платите налоги, поэтому здесь органы прокуратуры защищают ваши интересы.Круглый стол "Здоровый бизнес - защищенный бизнес" собрал ведущих экспертов. По видеосвязи участие в обсуждении принял начальник Управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артём Кононенко. Своим мнением о мерах защиты бизнеса и соблюдении прав предпринимателей поделились гендиректор платформы "За.БизнесРФ" Элина Сидоренко, общественники, бизнесмены. Защита предпринимателей сегодня - одна из главных задач. Как отметил представитель Генпрокуратуры Артём Кононенко, в уходящем году прокуроры пресекли 185 тысяч нарушений в этой сфере. Звучала и тема ответственного бизнеса. Напомним, Владимирская область первой в России приняла региональный закон об ответственном ведении бизнеса.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ключевой вызов на ближайшие годы, поставленный губернатором области Александром Александровичем Авдеевым - это полностью прозрачное взаимодействие с органами власти, региональными, муниципальными, со всеми компаниями, которые предоставляют услуги для нашего бизнеса.