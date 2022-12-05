На 70 площадках столицы откроются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников специальной операции. Узнать расположение точек можно на специальной интерактивной карте на портале mos.ru.

На 70 площадках столицы откроются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников специальной операции. Узнать расположение точек можно на специальной на портале mos.ru.Сбор гуманитарной помощи начался в Парке Горького, парке "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Ходынское поле". Они работают с 10 утра до 19 вечера.С 9 декабря пункты откроются на ярмарочных площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". 23 декабря начнут работать еще шесть пунктов. В этот же день откроется точка сбора у арки главного входа на ВДНХ.Акция пройдет до 8 января. О старте сбора гуманитарной помощи сообщается на портале mos.ru.Все неравнодушные жители столицы могут передать книги, игрушки, сладости и творческие наборы для детей. Все подарки должны быть новыми.Для участников специальной операции собирают теплую одежду: варежки, перчатки, шарфы. Также принимаются подарочные мужские наборы, средства личной гигиены и стельки.Состояние посылок проверяют волонтеры. Они упаковывают подарки и готовят их к транспортировке.к добровольческому корпусу могут все желающие москвичи старше 14 лет. Необходимо подать заявку на портале ресурсного центра "Мосволонтер".Напомним, что в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" участники клубов "Московское долголетие" и члены ветеранского сообщества столицы и добрые письма для бойцов российской армии.. Сбор посылок продлится до 13 декабря.