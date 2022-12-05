Один из них уже готовится предстать перед судом.

Житель Ковровского района украл с территории горнолыжного комплекса металлоконструкций на 340 тысяч рублей. Фигуранту предъявлено обвинение.В конце августа обвиняемый с подельником «свистнули» две металлические опоры, на которые крепилась буксировочная канатная дорога. «Добычу» они вывезли на манипуляторе в пункт приема чермета.После жалобы от владельца спортивного объекта полиция установила водителя грузовика и место сдачи. Опоры были изъяты и возвращены хозяину. Злоумышленников задержали. Один из мужчин, 26-летний местный житель, признал свою вину. Его дело передано в суд. Уголовное дело на второго ковровчанина выделено в отдельное производство.