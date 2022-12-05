«До парка еще очень далеко». Так губернатор области оценил состояние заброшенных садов у Дворца детского (юношеского) творчества. Реализовывать какие-либо проекты станет возможно только

«До парка еще очень далеко». Так губернатор области оценил состояние заброшенных садов у Дворца детского (юношеского) творчества. Реализовывать какие-либо проекты станет возможно только после проведения гидрогеологических и археологических работ. Проводить их планируют в следующем году. В частности, по словам Александра Авдеева, вероятно, придётся спустить, вычистить, а затем снова наполнить нижний пруд, привести в порядок дамбу.