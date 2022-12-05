Григорий Лепс и певец SHAMAN отличаются патриотическими взглядами.

Григорий Лепс и певец SHAMAN отличаются патриотическими взглядами.Народный артист России Григорий Лепс уже давно стал мэтром отечественной эстрады, даже несмотря на своеобразную манеру исполнения. Певец пользуется большим авторитетом у коллег, его любят миллионы россиян по всей стране. А он, в свою очередь, помогает молодым коллегам обрести популярность.Большим открытием музыкальной индустрии 2022 года стал певец SHAMAN, который отличился патриотическими песнями. Григорий Лепс тоже принял участие в записи его хита "Встанем". Оказалось, что исполнители подружились. Молодое дарование стало фаворитом своего старшего коллеги.Григорий Лепс даже подарил Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, собранный крест из собственной линейки украшений. Сам 31-летний певец сегодня активно делится творческими планами.Так, в интервью он сделал сенсационное признание, фактически сорвав маску с самого себя. Артист признался, что его сценический образ отличается от поведения в реальной жизни."Признаюсь честно, персонаж, который на сцене – сложно назвать человеком", – отметил певец SHAMAN.Молоденький фаворит Григория Лепса также подчеркнул, что сцена для него является священным местом кардинального перевоплощения. Ярослав Дронов также добавил, что за 15 лет творческой карьеры научился разделять сцену от жизни.