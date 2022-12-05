В Рязанской области произошел взрыв из-за загоревшегося бензовоза. Об этом сообщает . Предположительно, взрыв случился на стоянке авиационной техники. После этого авиационное топливо в ..

В Рязанской области произошел взрыв из-за загоревшегося бензовоза. Об этом сообщает .Предположительно, взрыв случился на стоянке авиационной техники. После этого авиационное топливо в бензовозе загорелось, сообщает интернет-изданиеПо предварительной информации, девять человек пострадали, трое из них погибли. Также, по данным телеканала , в результате случившегося пострадал самолет.