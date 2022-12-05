В понедельник, 5 декабря, открылась регистрация на посещение бесплатных катков проекта Московские сезоны. Катание на 19 катках 9 декабря будет организовано по сеансам.

В понедельник, 5 декабря, открылась регистрация на посещение бесплатных катков проекта "Московские сезоны". Катание на 19 катках 9 декабря будет организовано по сеансам.Зарегистрироваться на посещение катков необходимо предварительно в приложении "Московские сезоны" или на проекта. Пользователь может выбрать площадку и удобное времяРекомендуется приходить заранее. При опоздании на более чем 30 минут запись пользователя автоматически аннулируется.На катки нельзя приносить рюкзаки, сумки, пакеты и продукты. За личные вещи посетителей администрация ответственности не несет.Коньки можно будет взять на прокат за 50 рублей под залог две тысячи рублей. Доступен детский и взрослый спортивный инвентарь от 27-го до 46-го размеров.В 50 рублей обойдется и комплект защиты. В сопровождении взрослых на лед допускаются дети от трех лет.Посетители могут не только приятно провести время, но и поучаствовать в сборе новогодних подарков в рамках акции "Москва помогает". У всех желающих есть возможность передать гостинцы жителям новых регионов и участникам специальной операции, передает портал mos.ru.Напомним, что 13 катков расположены на межсезонных городских ярмарках. Также посетители могут из России и стран СНГ со скидкой, продегустировать кухню разных народов и регионов.Ранее жители столицы с форматом празднования Нового года и Рождества. Более 80% пользователей портала "Активный гражданин" поддержали проведение мероприятий и праздничное оформление города. Доходы пойдут на поддержку военнослужащих и работников оборонно-промышленного комплекса.