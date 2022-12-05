Юморист Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками в связи с финансовыми вопросами.

Юморист Максим Галкин* вышел на связь с поклонниками в связи с финансовыми вопросами.После начала спецоперации России на Украине Максим Галкин* вместе с Аллой Пугачевой и детьми покинули страну и осели в Израиле. Оттуда комик постоянно негативно высказывался в адрес россиян и самой России, после чего Минюст РФ признал его иноагентом. Многие фанаты навсегда отвернулись от него, однако другие настолько сжалились, что готовы отдать последнюю копейку, лишь бы семья не пропала.На днях Максим Галкин* сообщил фанатам, что кто-то от его имени собирает деньги по друзьям и коллегам. Якобы скатившийся на чужбине юморист клянчит деньги. По словам комика, в деньгах они не нуждаются, поэтому не стоило было волноваться."Уважаемые друзья! Участились случаи мошенничества. От моего имени, от имени Аллы с разных телефонов пишут нашим друзьям, коллегам, с просьбой перечислить деньги. Мы ни у кого денег не просим, с такими просьбами ни к кому не обращались. Наши уважаемые друзья, к сожалению, очень многие оказались людьми отзывчивыми и пересылали деньги. Не ведитесь, это мошенничество, аферисты. Мы денег не просили, не попросим, пожалуйста, берегите свои средства", – отметил Галкин*.Поклонники отметили, что юморист сильно сдал в последнее время. Вероятно, сказались нервы и жизнь по новым правилам."Постарел... Это тебе не россияч колесить по миру"; "Что-то плохо выглядит"; "Будто оправдывается. Взгляд потерянный и беспокойный"; "Согласна, на первых видео после побега хорошо выглядел, а сейчас совсем поплохел на чужбине"; "Максим, а вы постарели..."; "Боже, Макс, что с тобой? Что за вид?" – написали фолловеры.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ