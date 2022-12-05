В собрании музея-заповедника «Александровская слобода» есть раритет, связанный с православным праздником, отмечаемым 4 декабря.

В собрании музея-заповедника «Александровская слобода» есть раритет, связанный с православным праздником, отмечаемым 4 декабря. Это икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы» XVII века.Сам праздник приходится на Рождественский пост и установлен в память введения Девы Марии в Иерусалимский храм.В коллекцию икона попала вместе с другими предметами в первые годы основания музея. В то же время (начало 20-х годов прошлого века) Александровский музей начинает работать с Всероссийским художественным научно-реставрационным центром имени академика И.Э. Грабаря. За долгие годы партнерства множество ценных слободских предметов обрели «вторую жизнь». В 1968 году там была поновлена и эта редкая икона. Реставратором Л.П. Евзерихиной проделана кропотливая работа: сначала удалены загрязнения, олифа, затем по слоям шаг за шагом восстановлены все утраченные элементы, нанесен лак. Вот так «Введение во храм... » обрела свою первозданность.Музейная икона интересна тем, что она относится к школе мастерской.Оружейной палаты Московского Кремля. Есть сведения, что в 1671 и в 1686 годах оттуда в Слободу были направлены царские живописцы «для письма и починки икон». Возможно, кому-то из них и принадлежит авторство «Введения во храм... ». По исполнению икона соответствует уровню изографов Оружейной палаты и представляет ценное произведение искусства. Не случайно она часто экспонируется на тематических выставках и вошла в топ раритетов знакового проекта «100 музейных шедевров» (к 100-летию музея).