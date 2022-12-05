Члены Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за неукоснительное соблюдение Женевского протокола 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Законодатели призвали создать все условия для обеспечения безопасности на этом направлении.

Члены Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за неукоснительное соблюдение Женевского протокола 1925 года о запрещении применения на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. Законодатели призвали создать все условия для обеспечения безопасности на этом направлении.Парламентарии ОДКБ отметили возросшую роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении от 1972 года. Несоблюдение положений документа может привести к возникновению биологических угроз, предупредили в организации.Законодатели указали на важность создания на площадке Конвенции подотчетного Совету безопасности ООН Международного агентства по биологической безопасности. Структура должна обеспечивать соблюдение обязательств по запрещению разработки и накоплению биологического оружия, сказано в .Участники ПА ОДКБ предложили создать в рамках КБТО специальный комитет для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции. Также они считают важным включить в отчетность информацию о военно-биологической деятельности государств – участников КБТО за рубежом.Парламентарии ОДКБ предложили меры для недопущения разработки и применения биологического оружия. Они призвали совершенствовать систему обеспечения безопасности и надзора за патогенными микроорганизмами и токсинами.Законодатели указали на необходимость укрепления международного потенциала в рамках КБТО для минимизации последствий возможного применения биологического оружия. Они выступили против появления международных структур, дублирующих функции КБТО и дублирующих функции Совбеза ООН.Также парламентарии призвали выработать модельные кодексы поведения ученых в области биологической безопасности. Необходимо определить дальнейшие пути реализации Конвенции и ее укрепления и использовать для этого международные парламентские организации, говорится в заявлении ПА ОДКБ."Заявляем о своей приверженности миру, свободному от биологического оружия и исходим из того, что государственные органы стран ОДКБ, объединят усилия в координации работы по безусловному выполнению Конвенции на пространстве Организации и укреплению законодательной базы в данной области", – подчеркнули в Ассамблее.