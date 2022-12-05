Тревожные новости появились в микроблоге Регины Тодоренко.

Тревожные новости появились в микроблоге Регины Тодоренко.Даже после недавно перенесенных родов звезда не сидит на месте, продолжает работать, иногда подвергая себя опасности. Не так давно молодая мама потрясла народ новостью о том, что получила травму во время съемок шоу "Ледниковый период". Регина Тодоренко упала с верхней поддержки и получила жуткую травму – несколько синяков, которые она с иронией назвала "космосом".Проект для артистки подошел к концу, а она уже успела оклематься после неудачного проката. Но тут ее настигла еще одна беда, из-за которой звезда в своем микроблоге заявила, что стала овощем, причем вместе со старшим сыном. "Я отравилась. У Мишки 39,5", – объяснила фанатам свои слова знаменитая телеведущая.Позже Регина Тодоренко опубликовала видео, которое точно заставило волноваться ее фанатов. На кадрах она с перекошенным от недоумения вперемешку с иронией лицом лежит под капельницей. Народ очевидно принялся гадать, что же случилось с женой Влада Топалова и ее сыном. Наконец-то она расставила все точки."У Мишки грипп А, у меня то ли гастрит, то ли панкреатит", – сказала теледива.Самое обидное, что сегодня у старшего сына звездной семьи день рождения – ему исполнилось четыре года. Как оказалось, Регина Тодоренко планировала устроить грандиозный праздник, но из-за болезней, поселившихся в доме, его было решено отменить.