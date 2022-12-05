Под Владимиром установят 12 новых светофоров. Начались работы по установке светофоров на...

Под Владимиром установят 12 новых светофоров.Начались работы по установке светофоров на пересечении Судогодского шоссе с дорогами Владимир-Улыбышево-Коняево и в направлении Судогды и Мурома.Средняя интенсивность движения на крайне напряженном участке городской дорожной сети превышает 900 автомобилей в час, или порядка 22 000 автомобилей в сутки. При этом перекресток не регулируется.Всего планируют установить 12 светодиодных светофоров с обратным отсчетом времени, дорожные знаки и нанести соответствующую разметку. Общая стоимость работ составит 1,6 млн рублей, пресс-служба администрации Владимирской области.Все работы должны быть завершены как можно более оперативно, не позднее 12 декабря.Фото пресс-служба администрации Владимирской области.