«Ростелеком» принял участие в ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 1-3 декабря в Суздале. Мероприятие проводится третий год подряд при поддержке администрации ..

«Ростелеком» принял участие в ежегодном Владимирском инвестиционном конгрессе, который прошел 1-3 декабря в Суздале. Мероприятие проводится третий год подряд при поддержке администрации области и является традиционной площадкой для встречи предпринимателей, представителей власти и экспертов в сфере цифровизации. Тема этого года – «Устойчивое развитие. Поддержка ответственного ведения бизнеса. Импортозамещение. Кооперация».На своем стенде «Ростелекома» представил проект «Цифровой регион», объединяющий целый ряд интеллектуальных сервисов и технологий.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Суздаль не случайно выбран местом проведения конгресса: через год с небольшим город отметит свое тысячелетие. Где, как не здесь, в туристической мекке Золотого кольца, стоит обсуждать тему цифровой трансформации территорий. Для Суздаля мы создали проект интеллектуального центра муниципального управления (ИЦМУ). Это симбиоз умных систем мониторинга и видеоаналитики для управления основными сферами жизнедеятельности города. Схожая система уже пять лет работает во Владимире и готова к масштабированию на весь регион».Подробнее о крупных инфраструктурных проектах компании можно узнать на «Ростелеком».