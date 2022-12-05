Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает, – говорили про сегодняшний день, отмечая, что санный путь продержится до самой весны.

"Пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает", – говорили про сегодняшний день, отмечая, что санный путь продержится до самой весны.ИСТОРИЯСогласно преданиям, Прокопий служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской. Он нес христианство в массы и сумел перевеститекст Священного Писаниянасирийский язык. Также силой своей веры он умел исцелять тяжелобольных людей и изгонять из них бесов.Был обезглавлен язычниками и похоронен в склепе, над которым позже возвелицерковь, а затем – монастырь Святого Модеста в Иерусалиме.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫС сегодняшнего дня на Руси начинались ярмарки, после посещения которых в деревнях устраивали празднества.В этот церковный праздник читали заговоры на сохранность и долгую службу саней.Начинали укатывать санные пути, вдоль которых ставили зимние вехи.Дети начинали укатывать снежные горки.В день Святого Прокопия хорошим знаком считалось подать милостыню, пожертвовать вещи – это должно было принести удачу на весь следующий год.Красные кольца у Луны – к сильному морозу.Поднялась вода в проруби – к потеплению.Теплый день Чтеца Прокопия – к суровой зиме.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 5 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДАНичего не давать в долг – посетит нужда.Не дарить цветов – с их увяданием вы лишитесь сил.Нельзя в сегодняшний церковный праздник жаловаться, злиться, ругаться и сквернословить.Не пить крепкий алкоголь – ослушавшийся станет пьяницей.Дальнюю дорогу в нынешний православный праздник лучше отложить.ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ПРОКОПЬЕВ ДЕНЬПриготовить стол с разнообразными явствами и пригласить гостей – приманите успех и богатство.Веселиться, собираться компаниями, кататься с горок.Слушать советы окружающих: случайно услышанные фразы могут пригодиться в будущем.В этот православный праздник можно собраться всей семьей и читать вслух сказки, загадывать загадки.